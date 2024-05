Gambá 'invade' gramado do Maracanã em Flamengo x Amazonas

Um gambá roubou a cena antes do jogo entre Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. O animal foi flagrado andando pelo gramado do Maracanã durante a execução do Hino Nacional brasileiro.

O gambá passeou próximo a um dos gols, passou por placas de publicidade que ficam em frente aos fotógrafos e andou pela linha de fundo antes de deixar o campo por uma das saídas perto da bandeira de escanteio.

Não demorou muito para que a 'invasão' do gambá fosse comentada nas redes sociais, e a situação divertiu torcedores na web.

O duelo Flamengo x Amazonas no Maracanã é válido pela partida de ida da terceira fase da competição. O jogo da volta está marcado para o dia 22 de maio, na Arena da Amazônia.