São José vence e vai decidir vaga na semi da Superliga em casa

A série segue viva! Nas quartas de final da Superliga Masculina de vôlei, o Farma Conde São José bateu o Joinville por 3 a 0 (25/15, 25/21, 25/13), fora de casa, e levou a disputa para o terceiro jogo. A equipe paulista mandará o duelo decisivo na próxima quarta-feira (10), às 21h, na Farma Conde Arena.

Depois da derrota dentro do seu ginásio na primeira partida, o São José realizou uma grande exibição em Santa Catarina e seguiu vivo na Superliga. O maior destaque do time foi o ponteiro Douglas Souza, autor de 15 pontos no confronto. Além disso, quem avançar no duelo irá enfrentar o ganhador da série entre Araguari e Sesi Bauru, que também está empatada em 1 a 1.

A partida

Depois de um início equilibrado, o São José conseguiu abrir quatro pontos de vantagem em uma situação de 15 a 11. A equipe seguiu ampliando a diferença no placar e, com um ataque e um bloqueio muito fortes, fecharam a parcial na frente por 25 a 15. O roteiro se repetiu no set seguinte e os paulistas se desgarraram do marcador a partir do 16º ponto. Porém, o Joinville reagiu e conseguiu igualar a disputa em 17 a 17. No fim, o saque do Farma Conde encaixou e eles ampliaram para 2 a 0 com um triunfo por 25 a 21.