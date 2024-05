Rosamaria e Pri Daroit voltam a ser relacionadas para a VNL

Depois de ficarem de fora do duelo contra a Coreia do Sul, as ponteiras Rosamaria e Pri Daroit foram relacionadas para o jogo contra os Estados Unidos, que acontecerá nesta sexta-feira (17), às 21h, no Maracanãzinho, pela terceira rodada da Liga das Nações de vôlei feminino. Elas substituirão a central Luzia e a oposta Tainara, que estiveram em ação nesta quinta-feira.

Novidade desta temporada da VNL, a relação das 14 jogadoras inscritas pode ser alterada a cada jogo. Pri Daroit e Rosamaria já haviam sido relacionadas para a partida contra o Canadá, na estreia da competição, mas ficaram de fora do duelo contra a Coreia do Sul. Rosa, aliás, foi titular contra as canadenses e teve papel importante na vitória da equipe, anotando 12 pontos.

As duas jogadoras retornam à equipe para o duelo contra os Estados Unidos. Além delas, foram relacionadas pelo técnico José Roberto Guimarães: as levantadoras Macris e Roberta; a oposta Kisy; as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Helena e Júlia Bergmann; as centrais Carol, Diana e Júlia Kudiess; e as líberos Natinha e Nyeme. Ao todo, seis ponteiras estarão à disposição (Rosamaria também pode exercer a função de oposta).