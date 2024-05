Em jogo movimentado, Flamengo bate o Galo no Brasileiro Sub-20

https://twitter.com/goleada_base/status/1791293405701591275

Na outra partida muito movimentada do dia, o Cruzeiro superou o São Paulo em Cotia-SP pelo placar de 4 a 3. Os visitantes iniciaram com um ritmo avassalador e abriram 3 a 0 com 21 minutos jogados. O ponta Kaique Kenji (duas vezes) e o zagueiro Pedrão balançaram as redes logo no começo do confronto. Buscando diminuir a diferença no marcador, o Tricolor encostou com o atacante Paulinho, mas viu o rival ampliar com um tento do centroavante Arthur Viana. No fim, o meia Ferreira e um gol contra marcaram para os paulistas, mas que não foi suficiente para reverter o resultado adverso.