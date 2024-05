Com Thiago Silva, Fluminense amplia lista de atletas experientes do elenco

Aos 39 anos, Thiago Silva foi confirmado como novo reforço do Fluminense nesta terça-feira. O experiente jogador acertou contrato de dois anos e vai poder reestrear pelo clube carioca a partir do dia 10 de julho, quando será a aberta a janela de transferências internacionais. Com sua chegada, o time amplia a lista de jogadores experientes em seu elenco.

Confira abaixo outros nomes de veteranos no Flu:

MARCELO

O lateral-esquerdo também foi repatriado pelo Fluminense. O jogador de 35 anos foi anunciado no clube do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023, pouco tempo depois de se despedir de uma carreira de 15 anos no Real Madrid. Além de ser ídolo no time madrilenho, era um dos nomes mais frequentes nas listas de convocados da seleção brasileira.

FELIPE MELO

O polivalente jogador é um dos líderes do Fluminense e atua como zagueiro ou volante nos jogos da equipe. O atleta de 40 anos já passou por equipes como Cruzeiro, Grêmio, Juventus, Inter de Milão, Galatasaray e Palmeiras antes de desembarcar no tricolor carioca, além de já ter vestido a camisa da seleção brasileira.

DOUGLAS COSTA

O meia-atacante e ponta também já atuou pela seleção e tem carreira consolidada no futebol internacional. Revelado pelo Grêmio, ele jogou ainda pelo Bayern de Munique, Juventus e Los Angeles Galaxy, e chegou ao elenco da equipe treinada por Diniz no início deste ano, aos 33 anos.

PAULO HENRIQUE GANSO

Ganso tem 34 anos e ganhou projeção no futebol nacional ao formar dupla com Neymar no Santos. O meio-campista já figurou entre os convocados para defender o Brasil e jogou também no São Paulo e no Sevilla antes de ser contratado pelo Fluminense.

FÁBIO

O goleiro é ídolo do Cruzeiro e chegou ao Fluminense em 2022, após ser dispensado pela equipe mineira. O jogador de 43 anos também já vestiu a camisa do Vasco e tem no currículo conquistas como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

RENATO AUGUSTO

Ex-Corinthians, Renato Augusto também passou pelo Flamengo, Bayer Leverkusen e pelo chinês Beijing Guoan antes de vestir a camisa do Fluminense. O meio-campista de 36 anos esteve no plantel de jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira.