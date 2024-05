Milan leva gol contra no fim, só empata no Italiano e completa um mês de jejum de vitórias

O Milan vai ultrapassar um mês sem saber o que é ganhar. Nesse domingo, o time rossonero chegou perto do fim do jejum, mas ficou no 3 a 3 com o Genoa, no estádio San Siro, em Milão, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Florenzi, Gabbia e Giroud fizeram para os anfitriões. Retegui, Ekuban e Thiaw (contra) marcaram para os visitantes.

A última vez que o Milan saiu com três pontos foi em 6 de abril diante do Lecce. Para piorar, nesse período sem vitórias, foi eliminado pela Roma da Liga Europa, perdeu para a sua maior rival Inter e ainda viu justamente a Inter faturar o título nacional antecipadamente. O empate fez o rubro-negro chegar aos 71 pontos. O Genoa foi aos 42.

O Milan entrou em campo praticamente sem pretensão alguma no Italiano afinal já está garantido na Liga dos Campeões 24/25 e luta basicamente pela vice-liderança do Italiano.

O Genoa, por sua vez, está na zona intermediária da tabela e também não tem chances de uma vaga em um torneio europeu ou mesmo de ser rebaixado.

Com um Milan sem muita vontade, o Genoa não demorou para abrir o placar. Aos 4 minutos, o zagueiro inglês Tomori derrubou o italiano Vogliacco dentro da área. Retegui cobrou no canto direito e abriu o placar.

Mesmo com o gol, o Milan se mostrou sonolento e com movimentação lenta. Ainda assim, a equipe pressionou principalmente perto da primeira metade da etapa, fazendo a bola chegar bem mais em Pulisic e Rafael Leão. O Genoa não teve vergonha de ficar esperando no campo de defesa.

O Milan conseguiu o empate aos 45 minutos. O ponta nigeriano Samuel Chukwueze fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para o italiano Florenzi, livre dentro da pequena área, marcar de cabeça.

Mas para quem pensou que o gol fosse dar um choque no Milan no segundo tempo, se deu mal. Logo aos 3 minutos, o ganês Ekuban voltou a colocar o Genoa na frente.

Os anfitriões passaram a acordar depois dos vinte minutos e perderam uma chance incrível com o atacante francês Giroud, que recebeu sozinho, na frente de Martínez, mas ao tentar encobrir o goleiro, mandou a bola para fora.

Mas Giroud participou do gol de empate com um apoio, literalmente. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Gabbia se escorou no francês para subir alto e empatar, de cabeça, aos 27 minutos.

Dois minutos depois foi a vez do próprio Giroud se redimir ao acertar um chute de voleio, dentro da pequena, e marcar o gol da vitória do Milan.

O Genoa empatou aos 42 quando o zagueiro Tomori tentou afastar a bola da pequena área, mas acertou o companheiro Thiaw, que fez contra.

O Milan volta a campo no sábado, em Milão, contra o Cagliari. O Genoa enfrenta o Sassuolo, em casa. Restam três rodadas para o fim da temporada do Italiano.

EX-PALMEIRAS MARCA

O Cagliari contou com um gol de pé direito do ex-zagueiro do Palmeiras, o colombiano Yerry Mina, para empatar, em casa, com o Lecce. O time anfitrião ainda teve um gol anulado pelo VAR quando o duelo estava 0 a 0. Também foi graças ao árbitro eletrônico que o Cagliari teve um jogador (Gaetano) expulso aos 44 minutos do primeiro tempo.

Mais cedo neste domingo, o Verona fez 2 a 1 na Fiorentina com gols de Lazovic (de pênalti) e Noslin. Castrovilli fez para os visitantes. Já Empoli e Frosinone não saíram do zero.