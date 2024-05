Botafogo enfrenta o Bahia no Engenhão atrás da quarta vitória seguida no Brasileirão

Depois de vencerem na Copa do Brasil, Botafogo e Bahia querem manter o bom ritmo também no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, eles se enfrentam pela quinta rodada no Engenhão, no Rio de Janeiro, em confronto direto pelas primeiras posições.

O Botafogo chega embalado após três vitórias seguidas: Atlético-GO (1 a 0), Juventude (5 a 1) e Flamengo (2 a 0). Com isso, iniciou a rodada com nove pontos e na liderança. Para confirmar a boa fase, na quinta-feira, venceu por 1 a 0 o Vitória no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando atuou com um time mesclado.

Sem suspensos, o treinador português Artur Jorge deve manter a base do time que vem de três vitórias seguidas. Entretanto, o fator físico pode exigir algumas mudanças, como aconteceu diante do Vitória.

Os problemas para o treinador seguem os mesmos. O zagueiro Pablo, o lateral-esquerdo Marçal, o lateral-direito Rafael, o meia Tchê Tchê e os atacantes Matheus Nascimento e Tiquinho Soares estão no departamento médico e vetados.

Artur Jorge disse que faltou agressividade na Copa do Brasil, mas que é necessário tempo para ter uma evolução. "Faltou-nos mais fome, mais vontade de ser agressivos e era por isso mesmo que eu estava insistindo na parte final do jogo. O que precisamos é de tempo para criarmos uma identidade, uma ideia."

O Bahia também chega em bom momento. Há três jogos invicto no Brasileirão, soma sete pontos e vem de vitória por 1 a 0 diante do Grêmio, em Salvador (BA). Na Copa do Brasil, também venceu por 1 a 0 o Criciúma, ficando mais perto da classificação às oitavas de final.

O técnico Rogério Ceni não tem desfalques para o duelo, mas indicou que deve poupar alguns jogadores. Um deles é o lateral-direito Santiago Arias, com Gilberto ganhando nova chance. Ainda no sistema defensivo, mas por opção técnica, Victor Cuesta deve reassumir a titularidade ao lado de Gabriel Xavier.

No meio-campo, De Pena pode ganhar a vaga de Éverton Ribeiro junto a Cauly, pois foi elogiado pelo técnico. O ataque vai ter Thaciano e Everaldo, com Biel e Ademir ficando como boas opções no banco de reservas.

Ceni alertou o elenco para a dificuldade de enfrentar o Botafogo. "Tivemos quatro dias de treino para nos preparar bem. O Botafogo é o líder do campeonato, joga muito bem. Com certeza vai ser um jogo bem complicado lá."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

BOTAFOGO - John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Eduardo e Savarino; Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).