Veja o balanço da gestão de Ronaldo Fenômeno no comando do Cruzeiro

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno acertou a venda de 90% da SAF do Cruzeiro à empresa BPW Sports, que pertence ao empresário Pedro Lourenço, e anunciou o encerramento da gestão de pouco mais de dois anos como sócio majoritário do clube.

Ronaldo assumiu como administrador do time mineiro em dezembro de 2021, em uma transação de cerca de R$ 400 milhões. No período, a equipe estava prestes a amargar o segundo ano na Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida se animou em ter o ídolo como mandatário da SAF no começo, mas a relação de Ronaldo com os torcedores cruzeirenses ficou mais desgastada nos últimos meses.

Além de queixas nas redes sociais, alguns torcedores queimaram um bandeirão com a imagem do ex-jogador como protesto logo após o empate com o Alianza Petrolera. O administrador falou sobre as cobranças ao se despedir do comando do clube.

"Quero agradecer a todos os colaboradores do Cruzeiro, funcionários, jogadores, treinadores, diretores e o maior patrimônio do Cruzeiro, que é a torcida. Agradecer pelo apoio quando a gente precisava, da cobrança, talvez uma pequena parte tenha exagerado comigo, mas é irrelevante para mim, porque sei que a maioria é grata a mim e a minha equipe por ter colocado o clube novamente no cenário nacional e internacional", disse ele em entrevista coletiva.

RETROSPECTO GERAL

Foram 130 jogos do Cruzeiro sob a gestão do ex-atleta, com 59 vitórias cruzeirenses, 35 empates e 36 derrotas, um aproveitamento de 54,3%. Há ainda a conquista do título da segunda divisão em 2022, o que garantiu ao clube voltar à elite do futebol nacional em 2023.

CAMPEONATO BRASILEIRO 2023

Em 2023, o Cruzeiro voltou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e terminou a competição na 14ª colocação, com 47 pontos. A posição na tabela assegurou ao time uma vaga na Copa Sul-Americana deste ano.

A situação do Cruzeiro na competição continental é alarmante porque a equipe soma três empates em três jogos, e ocupa a terceira colocação do Grupo B. Vale destacar que apenas o primeiro colocado de cada chave tem vaga direta para a próxima fase. O segundo colocado deve disputar um playoff com um time que ficar em terceiro lugar nos grupos da Libertadores.

TÉCNICOS

O primeiro técnico contratado por Ronaldo foi Paulo Pezzolano, que substituiu Vanderlei Luxemburgo no comando do time. O uruguaio chegou à equipe em janeiro de 2022 e foi o treinador mais longevo da gestão do ex-jogador no Cruzeiro. Foram 68 jogos, 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, além da conquista da Série B.

Pezzolano saiu do time em março do ano passado e foi substituído por Pepa. O português não engrenou, e se despediu do clube com 25 jogos disputados e um aproveitamento de 38%. Assim começou a era Zé Ricardo no Cruzeiro, que durou 10 partidas e teve aproveitamento de 36,66%.

Logo após, foi a vez de Nicolás Larcamón, que foi demitido após a derrota na final do Campeonato Mineiro de 2024. O argentino ficou quatro meses no Cruzeiro e, em 14 jogos, conseguiu aproveitamento de 59,5%. O último da lista é Fernando Seabra, que foi definido por Ronaldo e sua equipe como o substituto de Larcamón e segue como treinador do time.

VAI E VEM DE JOGADORES

O Cruzeiro já se despediu de mais de 40 atletas desde o início da gestão de Ronaldo. A saída mais impactante, porém, foi a do goleiro Fábio, que foi dispensado do clube em 2022 e passou a vestir a camisa do Fluminense em seguida. O substituto foi Rafael Cabral, que agora está emprestado ao Grêmio até o fim da temporada. Houve também a venda de Thiago para o Ludogorets, de Vitor Roque para o Athletico-PR, de Geovane Jesus para o FC Dallas e de Bruno Rodrigues para o Palmeiras.

No quesito contratações, o Cruzeiro também foi agressivo no mercado. Ronaldo contratou mais de 25 jogadores e promoveu atletas das categorias de base para a equipe profissional. Algumas aquisições foram Mateus Vital, Neris, Anderson, Igor Formiga, Ramiro, Rafael Bilu e o retorno do argentino Lucas Romero. Mais recentemente, o clube acertou com o goleiro Gabriel Grando, ex-Grêmio, por empréstimo, até o fim de 2024.

FINANÇAS

O balanço financeiro divulgado pelo Cruzeiro em 2021 apontou que o clube tinha uma dívida de mais de R$ 970 milhões, e um prejuízo de R$ 113 milhões no ano. As receitas foram de R$ 138 milhões no período.

Em 2022, primeiro ano de Ronaldo como gestor, os débitos cruzeirenses superaram a faixa de R$ 1 bilhão, com uma receita bruta de R$ 150,4 milhões e prejuízo de R$ 24,6 milhões. Os números de 2023 já foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do clube e devem ser divulgados em breve.