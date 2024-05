Rival do Corinthians, América-RN tem Marcelo como investidor e projeto ambicioso

O América de Natal é um time de tradição, com 15 participações na elite do futebol brasileiro, mas não disputa a primeira divisão desde 2007 e esteve na Série B pela última vez há dez anos, em 2014. Fora suas aparições pontuais em edições da Copa do Brasil, como fará nesta quarta-feira (1º) contra o Corinthians, passa longe do olhar do grande público, situação que pretende mudar em curto prazo nos próximos anos.

Como tantos no caminho da reconstrução, o clube potiguar apostou no modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e concluiu a transição em setembro do ano passado. No meio do caminho de transformação, caiu da Série C para Série D, o que atrapalhou os planos, porém sem desanimar os investidores, reunidos dentro do grupo HI.PE S/A, que adquiriu 80% da SAF.

O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, tem participação na sociedade por meio de sua holding, a Doze. Anteriormente, foi acionista do Azuriz, do Paraná, ao lado dos mesmos investidores que formam a HI.PE. O jogador de 38 anos resolveu colocar dinheiro em clubes de futebol a partir de sua proximidade com Pedro Weber, economista que atuou como representante do grupo durante as negociações com o América e hoje é CEO da SAF do clube.