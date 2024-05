Avião de Leila Pereira leva veterinários, alimentos e medicamentos para animais em Canoas, no RS

O avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, decolou, nesta quarta-feira, para o município de Canoas, no Rio Grande do Sul, levando veterinários, alimentos e medicamentos para o cuidado de animais na região afetada pelas enchentes.

"Hoje decolamos para Canoas com alimentos e medicamentos para animais. Também estão no avião veterinárias e veterinários verdadeiros heróis e heroínas na luta pelos bichinhos do RS. Obrigada de coração a todos vocês", escreveu Leila em suas redes sociais.