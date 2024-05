Fausto Vera marca pelo Corinthians contra o Argentinos Juniors em meio a imbróglio dos times pelo jogador

O volante Fausto Vera fez o quarto e último gol do Corinthians na goleada contra o Argentinos Juniors nesta terça, pela Copa Sul-Americana. O jogador argentino marcou justamente contra o seu ex-clube, que o vendeu para o Timão em 2022. Entretanto, o gol de Fausto saiu em um momento complicado entre as equipes, que possuem um imbróglio nos bastidores nos acordos que envolveram a compra do atleta.

Fausto foi contratado pelo Corinthians em julho de 2022, por cerca de R$ 35 milhões, com pagamento de forma parcelada. Porém, o Timão atrasou com o cumprimento de algumas parcelas, o que gerou um desgaste entre os clubes. O presidente do Argentinos Juniors chamou o clube paulista de "vergonha" e disse que se arrependeu de ter feito negócio com o time alvinegro.

Em fevereiro deste ano, a FIFA condenou o Corinthians a pagar 17 milhões de reais ao clube argentino. Esta quantia seria o valor que ainda restaria a ser pago pelo Timão para que a transação fosse totalmente finalizada.