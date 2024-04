Em clima de despedida de Ronaldo, Cruzeiro dá resposta ao torcedor e bate Vitória em casa

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro colocou Cruzeiro e Vitória frente a frente, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o time da casa deu a resposta que a torcida precisava após três jogos sem vencer na competição: 3 a 1, com autoridade. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram para o clube mineiro, enquanto Lucas Silva marcou contra, favorecendo o Vitória.

Com o resultado, o Cruzeiro chega a 7 pontos e assume a 5ª colocação, enquanto o Vitória fica em 18º, com apenas 1 ponto, na zona de rebaixamento.

A vitória do Cruzeiro veio dar um pouco de tranquilidade ao clube, que se vê às voltas com as negociações para a venda da sua SAF. O mandatário Ronaldo Fenômeno está em conversas avançadas para vender suas ações para Pedro Lourenço, atual conselheiro e dono de uma rede de supermercados no estado.

Mandante na partida, o Cruzeiro começou dominando as ações e criou as melhores oportunidades para balançar a rede, enquanto o Vitória ficou acuado, pouco passando do meio-campo. Logo aos 5 minutos, Matheus Pereira perdeu uma chance clara na pequena área, livre de marcação, batendo por cima. Depois, Rafa Silva levou muito perigo desviando a bola após cruzamento, mas Lucas Arcanjo salvou. Aos 20, Matheus Pereira de novo acertou a trave em cobrança fechada de escanteio. E aos 38, Zé Ivaldo soltou um míssil do meio da rua e exigiu linda defesa de Lucas Arcanjo.

O Vitória conseguiu sair da defesa na reta final do primeiro tempo e teve chegadas pelos lado do campo, principalmente o direito, com a dupla Zeca e Osvaldo. Mateus Gonçalves ainda chegou a finalizar com perigo, mas para fora. Foram 12 finalizações do Cruzeiro contra só duas do Vitória.

Com isso, os gols ficaram reservados para o segundo tempo. Logo aos 4 minutos, Rafa Silva desviou um passe vindo direto da defesa e encontrou Matheus Pereira, que saiu na cara do gol, mas o camisa 10 foi atrapalhado por Arthur Gomes. No meio da confusão, a bola sobrou de novo para Matheus Pereira só empurrar para as redes e abrir o placar.

Mas nem deu tempo para a torcida celeste comemorar o gol de Matheus Pereira. Osvaldo desceu pela direita e cruzou para a área, para ninguém. Na tentativa de afastar de cabeça, Lucas Silva se abaixou para tentar sair da linha da bola e acabou mandando contra o próprio patrimônio. Era o empate do Vitória. A equipe da casa já tinha se beneficiado de três gols contra dos adversários no ano, mas foi a primeira vez que fez um.

O Cruzeiro não se abateu com o gol contra e logo depois da saída, Zé Ivaldo arriscou chute de longe e mandou para fora. E aos 12 minutos, Barreal conseguiu levar a melhor na disputa de uma jogada com Osvaldo e Zeca, roubou a bola na esquerda, avançou e cruzou forte. Rafa Silva, bem colocado, apareceu na frente para desviar e mandar a bola no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer: 2 x 1. O Vitória sentiu o golpe e continuava sem conseguir atacar.

Enquanto isso, o Cruzeiro continuava agredindo. Aos 19, Matheus Pereira arriscou de fora da área, mas Arcanjo segurou o chute fraco. Mas de tanto insistir, Arthur Gomes fez o terceiro. O camisa 11 fez linda tabelinha com Barreal em velocidade pelo lado esquerdo, tirou de Bruno Uvini e bateu rasteiro da entrada da área, no canto direito de Arcanjo, dando números finais à partida.

O próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro será no sábado que vem, dia 4 de maio, no Mineirão, contra o Internacional. Já o Vitória vai em busca do primeiro triunfo no certame contra o São Paulo, no dia 5, em Salvador. Antes disso, o clube baiano enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, no primeiro de dois jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 3 X 1 VITÓRIA

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital) e Cifuentes (Barreal); Matheus Pereira (Neris), Rafa Silva (Rafael Elias) e Arthur Gomes (João Pedro). Técnico: Fernando Seabra.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Léo Naldi) e Matheuzinho (Daniel Júnior); Mateus Gonçalves (Jean Mota), Alerrandro (Léo Gamalho) e Osvaldo (Janderson). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Matheus Pereira, aos 4, Lucas Silva (contra), aos 6, Rafa Silva, aos 12, e Arthur Gomes, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo e Rafael Elias (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

RENDA - R$ 620.905,00.

PÚBLICO - 20.083 pagantes.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).