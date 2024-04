Zubeldía promete São Paulo ofensivo e aprova vitória na estreia: 'Gostei do time'

O São Paulo terá uma postura ofensiva com o comando de Luís Zubeldía. O técnico argentino, que fez sua estreia na direção do time tricolor, gostou da produção da equipe na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, por 2 a 0, e deu destaque ao trio de ataque e ao meia Ferreira.

"São jogadores que sentem o gol. A gente espera que em uma bola eles possam marcar um gol, como aconteceu hoje com o Jonathan (Calleri)", disse o treinador argentino. "Gostei da equipe e senti que estavam prontos."

Zubeldía destacou o trabalho de Luciano, Calleri e André Silva, apoiado por Ferreira pelo lado esquerdo. "Sabíamos que o Barcelona iria pressionar porque é um time grande e normal que São Paulo sofresse um pouco. Gostei equipe."

Para os próximos jogos, o técnico deverá manter o esquema inicial com quatro jogadores na defesa, dois volantes, um na armação e três na frente. O próximo desafio será na segunda-feira, no MorumBis, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.