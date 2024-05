Liverpool volta aos trilhos com vitória de 4 x 2 sobre Tottenham

Embora ainda matematicamente com chances de terminar na liderança, o time está a cinco pontos do líder Arsenal na tabela, faltando dois jogos, e a quatro pontos do campeão Manchester City, que tem um jogo a menos que os dois rivais.

"Foram algumas semanas decepcionantes em que os resultados não foram os que queríamos", disse Gakpo à Sky Sports. "Todos queriam dar o melhor de si nas últimas semanas, mas não deu certo. Queríamos aproveitar (o domingo), jogar por gols, defender juntos e foi um bom resultado."

O talismã do Liverpool, Salah, que discutiu com Klopp no empate em 2 x 2 com o West Ham United na semana passada, marcou de cabeça seu 18º gol na temporada no campeonato, quando correu para o cruzamento diagonal de Gakpo, aos 16 minutos.

Robertson dobrou a vantagem pouco antes do intervalo aproveitando rebote, depois que o goleiro Guglielmo Vicario defendeu um chute inicial de Salah.

Gakpo cabeceou após cruzamento de Elliott aos cinco minutos do segundo tempo e, mais tarde, dedicou o gol ao seu filho recém-nascido, e Elliott marcou o seu próprio gol com um foguete de 20 metros de distância que entrou no ângulo superior.

"Eu diria que três pontos são suficientes e os rapazes pensaram assim", disse Klopp. "Anfield foi um lugar especial hoje. Mo foi excepcional, ele fez um jogo muito bom. Mo mostrou do que ele é capaz."