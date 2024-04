Escobar celebra chance de jogar no Santos: 'É o grande desafio da minha carreira'

Contratado por empréstimo até o final do ano junto ao Fortaleza, em uma negociação que envolveu a ida de Felipe Jonatan, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar foi apresentado nesta quarta-feira no Santos. Feliz pela chance de atuar em um time do eixo Rio-São Paulo, ele afirmou estar à disposição do técnico Fábio Carille.

"Passei por outros clubes, mas o Santos é um grande desafio para mim. É a maior oportunidade da minha carreira e quero muito mostrar o meu potencial. Estou feliz por estar em um clube desta dimensão", comentou.

Na entrevista, ele falou um pouco sobre as suas características e enalteceu seu espírito de luta. "Sou um jogador ofensivo e sou eficiente na marcação, pois a minha obrigação é essa. Sou dinâmico e gosto muito de me movimentar. Estou pronto para ajudar o treinador", afirmou.

A decisão de trocar o Fortaleza pelo Santos foi decidida rapidamente, de acordo com Escobar. Ao saber do interesse da equipe paulista, ele teve uma conversa com os dirigentes do ex-clube e pediu que a transferência fosse facilitada.

"Conversei com eles sobre o interesse do Santos. Disse que tinha vontade de jogar aqui e acho que tudo foi resolvido em dois dias. Tive as melhores informações sobre a estrutura do clube e a decisão de vir foi tomada rapidamente."

Após vencer o Paysandu na estreia, o Santos volta a campo nesta sexta-feira para a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, a equipe do técnico Fábio Carille visita o Avaí, em Florianópolis, no estádio da Ressacada.