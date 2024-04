Cruzeiro busca primeira vitória na Sul-Americana e Cuiabá defende a liderança

Buscando a primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Unión La Calera, do Chile. O Cuiabá é outro brasileiro a jogar, defendendo a liderança do seu grupo.

O Cruzeiro entra em campo às 19h, quando encara o Unión La Calera, do Chile, no Municipal de Concepción, cidade chilena. O time brasileiro empatou nas duas primeiras partidas, contra Universidad de Quito, do Equador, sem gols, e contra o Alianza Petrolera, da Colômbia, por 3 a 3.

Com dois pontos, o Cruzeiro está em terceiro lugar do Grupo B, atrás da Universidad de Quito, com quatro, do Unión La Calera, com três, e à frente do Alianza, com um ponto.

Mais tarde, às 21h, o Cuiabá também jogará fora de casa, diante do Deportivo Garcilaso, do Peru, no estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco. O time brasileiro lidera o Grupo G com quatro pontos após empatar com o Lanús, da Argentina, por 1 a 1, e superar o Metropolitanos, da Venezuela, por 2 a 0.

O Deportivo Garcilaso aparece em terceiro com três pontos. Lanús, segundo com quatro pontos, e Metropolitanos, quarto ainda sem pontuar, completam a chave.

Na fase de grupos, apenas o líder garante vaga às oitavas de final. Os segundos colocados precisam fazer um playoff com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

19h

Unión La Calera (CHI) x Cruzeiro

21h

Trinidense (PAR) x Nacional Potosí (BOL)

Deportivo Garcilaso (PER) x Cuiabá

21h30

Argentinos Juniors (ARG) x Corinthians

23h

Alianza Petrolera (COL) x Universidad Quito (EQU)