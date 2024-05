Mesmo com pouca idade, Estevão já se destaca no Palmeiras; veja números

A criação de jogadas é um dos pontos fortes de seu jogo, o atleta tem 11 passes decisivos e 20 dribles certos com a camisa do Palmeiras. Além disso, não se intimidou com os mais velhos e já soma 15 finalizações, sendo quatro em direção ao gol.

O confronto contra o Botafogo-SP também marcou a primeira partida em que Estevão disputou os 90 minutos completos. O técnico Abel Ferreira elogiou o atleta após o jogo e pediu à presidente Leila Pereira que não venda o jogador até 2027.

"Vou pedir à Leila para não vender. Não vendam esse jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes, mas deixem ficar conosco até 2027. Acho mesmo que esse jogador é diferente de tudo que já vi. Um miúdo que defende, que ataca, se mostra para o jogo", disse.

Agora, o Palmeiras se concentra no Campeonato Brasileiro e irá enfrentar o Cuiabá neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

