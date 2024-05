Ídolo do Borussia Dortmund, Marco Reus deixará clube alemão ao fim da temporada

Ele ganhou duas Copas da Alemanha, mas não conquistou nenhum outro título importante, perdendo de forma agonizante o que seria seu primeiro troféu da Bundesliga na temporada passada.

Reus ainda pode coroar sua última temporada no clube com o principal título do continente, uma vez que o Dortmund está nas semifinais da Liga dos Campeões, tendo vencido o Paris Saint-Germain por 1 x 0 no jogo de ida nesta semana.

"O clube e eu decidimos não prorrogar o contrato", disse Reus em um vídeo. "Passei mais da metade de minha vida neste clube. Estou orgulhoso e feliz por ter jogado por tantos anos aqui. Estou sem palavras."

"É importante que vocês, torcedores, saibam primeiro e porque ainda temos um grande objetivo. Queremos ir a Wembley (estádio da final da Liga dos Campeões) e trazer o troféu de volta para Dortmund."

A equipe viaja para a França na terça-feira para o jogo de volta, na esperança de chegar à decisão do torneio pela primeira vez desde 2013. O Dortmund conquistou o troféu em 1997.

A equipe também está atualmente em quinto lugar na Bundesliga, faltando três jogos para o fim do campeonato.