De olho nos Jogos Olímpicos, Rafael Matos e Marcelo Melo jogarão torneios nas duplas

Rafael Matos e Marcelo Melo estarão juntos no circuito da ATP, visando a participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Os tenistas formarão a dupla a partir do ATP 250 de Genebra, na Suíça, que começa no dia 19 de maio. Na sequência, disputam Roland Garros, o Grand Slam do saibro, e depois o Grand Slam de Wimbledon, a partir de 1º de julho.

"A expectativa é alta. Acho que nós dois estamos vivendo um bom momento, vai ser uma honra jogar e aprender também com ele, uma referência do tênis no Brasil, foi número 1 do mundo. Então, estou bem empolgado com a nova parceria e visando essa possível vaga na Olimpíada", destacou Matos que esta semana disputa o Challenger de Aix-en-Provence, na França, ao lado de Felipe Meligeni, evento com premiação de 202 mil euros (mais de R$ 1 milhão).