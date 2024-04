Campeões estaduais, Sport e Ceará começam a disputar a Série B de olho no acesso

Além do duelo entre Santos e Paysandu, outros três jogos irão dar continuidade à rodada de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro no decorrer de sábado. Destaque para o duelo entre o campeão pernambucano Sport, que sempre entra como um dos concorrentes ao acesso, e o Amazonas FC, que em apenas quatro anos de fundação, já irá fazer seu primeiro jogo na segunda divisão nacional.

Após conquistar o 44º título estadual, o segundo consecutivo, o Sport que terminou na sétima colocação da Série B do ano passado com 63 pontos, vai até Manaus, onde enfrentará o estreante Amazonas, na Arena Amazônia, às 17h (horário de Brasília). Fundado em 2019, o clube participou da Série D pela primeira vez em 2022 e subiu logo no primeiro ano. Já no ano passado, conquistou o acesso ao se sagrar campeão da Série C.

Outro campeão estadual que estreará embalado será o Ceará. Amargando o segundo ano seguido na Série B e depois de ficar no meio de tabela na temporada passada, o time cearense já tem uma pedreira logo na estreia. Encara o Goiás, que foi rebaixado da Série A, e promete brigar pelas primeiras posições desde o começo. O tradicional duelo está marcado para as 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Mais cedo, às 15h30, os 'velhos conhecidos', Chapecoense e Ituano jogam na Arena Condá, em Chapecó (SC). Um dos sete representantes paulistas na Série B, o time de Itu tenta pelo menos se manter pelo terceiro ano seguido na segunda divisão, para quem sabe sonhar com o acesso. Já o rival catarinense caiu da elite em 2021 e desde então, vem fazendo campanhas ruins na Série B, terminando em 14º em 2022 e 16º em 2023.

O modo de disputa da Série B não sofreu mudanças em relação aos últimos anos. Os 20 times jogam entre si em turno e returno, onde ao fim destas 39 rodadas, os quatro primeiros colocados sobem para a Série A em 2025 e os últimos quatro são rebaixados para Série C.

Esta rodada segue nos próximos dias, com jogos de domingo até terça-feira. A Ponte Preta estreia diante do Coritiba, no estádio Moisés Lucarelli, domingo, e o Guarani visita o Vila Nova, em Goiânia, na segunda-feira.

Confira os jogos da 1.ª rodada da Série B:

Sábado

15h30

Chapecoense x Ituano

16h30

Santos x Paysandu

17h

Amazonas x Sport

18h

Ceará x Goiás

Domingo

18h

Ponte Preta x Coritiba

Segunda-feira

21h

Vila Nova x Guarani

Terça-feira

21h

Brusque x Mirassol