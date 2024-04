Palmeiras volta aos treinos e Gabriel Menino projeta 'final' em clássico com Flamengo

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quinta-feira após a derrota para o Internacional por 1 a 0, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. O volante Gabriel Menino admitiu desatenção no revés, mas quer o time paulista pensando já no Flamengo, seu próximo adversário. Na visão do atleta, a partida tem que ser encarada como uma 'final de campeonato'.

"São 38 rodadas, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Foi o segundo jogo apenas do Brasileiro, temos o terceiro agora em casa novamente. Não foi uma grande partida, entramos um pouco desconcentrados. Mas, enfim, temos um grande jogo agora em casa, que encaramos como um clássico, e, se Deus quiser, vamos em busca dos três pontos", afirmou.

Palmeiras e Flamengo vêm dominando o futebol brasileiro. Eles venceram cinco das últimas seis temporadas do torneio e viram a rivalidade aumentar em confrontos recentes, não só pelo Brasileirão, mas por ter se enfrentado também na Libertadores e Supercopa do Brasil, muito por isso Gabriel Menino considera a partida como uma decisão.

"É um jogo muito grande, de jogadores grandes. Vamos encarar como uma final para brigar por esses três pontos que perdemos. Vamos entrar com a máxima força, mentalidade forte e dar o nosso melhor para que possamos sair vitoriosos desse grande clássico", disse.

Ele ainda convocou os torcedores neste retorno do Palmeiras ao Allianz Parque. O clube precisou jogar na Arena Barueri contra o Internacional por causa do show dos Jonas Brothers.

"A torcida sempre foi o 12º jogador para nós. Então, é importante estarem com a gente no domingo, nos apoiando, gritando e torcendo, para que todos juntos possamos fazer uma grande partida e sair vitoriosos", finalizou.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras fez um treino regenerativo, na parte interna da academia, para os jogadores que estiveram em campo contra o Internacional. Os demais realizaram um trabalho técnico, com atividades de movimentações específicas.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. Na estreia, o time de Abel Ferreira venceu o Vitória por 1 a 0. Na sequência, perdeu para o Inter pelo mesmo placar.