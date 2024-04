Triatleta Luisa Baptista tem alta hospitalar 3 meses após acidente durante treino

Desde a internação em São Carlos até parte do tempo em que esteve o Hospital das Clínicas, a atleta fez uso da terapia com oxigenação extracorpórea (ECMO, a sigla em inglês). O procedimento funciona com um pulmão artificial, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e é aplicado em pacientes com falência respiratória ou cardiorrespiratória. O sangue é desviado do coração do paciente, é oxigenado em uma membrana e reinserido no corpo com o oxigênio necessário, voltando ao coração e circulando pelo organismo.

O motociclista envolvido no acidente não teve ferimentos graves. Ele não tinha habilitação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como lesão corporal culposa. O Estadão questionou a secretaria sobre mudanças no inquérito, mas ainda não teve retorno até a publicação desta matéria.

"Desculpa, moço, mas você tem que ser penalizado. É muito sofrimento para quem passa pela situação que você provocou", disse Luisa ao Fantástico, da TV Globo, no último domingo.

Agora, além da recuperação, Luisa quer conseguir voltar a competir, já mirando o próximo ciclo olímpico. "Não vejo a hora de voltar. Vou voltar com toda a força, com toda certeza do mundo. Sou privilegiada por ter sobrevivido ao acidente. Eu ressuscitei, praticamente. Sou muito grata a isso. Me vejo na Olimpíada daqui a quatro anos. Sei que Paris está muito cedo ainda. Quem sabe, em Lima (2027), eu consiga ser bicampeã Pan-Americana. Essa é a meta para mim", contou no programa dominical.

Luisa foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy. Ela foi a 32ª colocada nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na época do acidente, a atleta buscava melhorar a posição no ranking da modalidade para conseguir a classificação para a Olimpíada de Paris.