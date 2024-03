Palmeiras promove campanha pela paz em jogo com o Novorizontino: '#SomosSociedade'

O Palmeiras promove, a partir desta quinta-feira, uma cruzada pela paz lançando uma campanha contra o ódio dentro e fora do futebol. O título da campanha "#SomosSociedade" é uma referência direta ao nome da instituição (Sociedade Esportiva Palmeiras) e busca combater qualquer tipo de discriminação ou ato violento.

A iniciativa foi divulgada no site do clube e visa conscientizar não só os torcedores palmeirenses, mas os fãs do futebol que frequentam os estádios e as praças esportivas

"Esperamos que a nossa campanha ajude a conscientizar a sociedade sobre o momento extremamente perigoso que estamos vivendo dentro e fora de campo. Não podemos aceitar que o futebol se transforme em um ambiente de preconceito e violência com casos cada vez mais requentes de discriminação e ódio", afirmou a presidente Leila Pereira.

A mandatária palmeirense disse esperar uma maior conscientização das autoridades para tentar mudar esse cenário. "Somente conseguiremos virar esse jogo se combatermos a impunidade, que é a semente do próximo crime", diz texto da dirigente no site oficial do Palmeiras.

O pontapé inicial para essa divulgação foi um vídeo-manifesto da campanha destacando o mesmo símbolo de igualdade utilizado na camisa produzida pelo técnico Abel Ferreira em 2022 (um quadrado formado por quatro braços de diferentes etnias, que mostra a união entre pessoas).

Mas as ações não param por aí. No duelo desta quinta, diante do Novorizontino, no Allianz, o Palmeiras vai usar uma camisa feita especialmente para a campanha "#SomosSociedade" com destaque para o branco da paz e o símbolo de igualdade aplicado no peito. Faixas nas arquibancadas e um bandeirão no meio de campo, antes do duelo pelas semifinais do Campeonato Paulista, também fazem parte da ação.