Arsenal sofre, mas vence clássico contra o Tottenham e se mantém na liderança do Inglês

O Arsenal venceu o clássico contra Tottenham por 3 a 2, neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Hojberg (contra), Saka e Havertz marcaram os gols dos visitantes. Romero e Son balançaram as redes para os donos da casa.

Com a vitória, o líder Arsenal abriu quatro pontos de vantagem do Manchester City, segundo colocado com 76 pontos. A equipe de Mikel Arteta se mantém na ponta por mais uma rodada.

O Tottenham voltou a sofrer uma dura derrota pelo Inglês, já que perdeu na última rodada para o Newcastle por 4 a 0. Quinto colocado com 60 pontos, o time desperdiçou a oportunidade de encostar no Aston Villa, que ocupa a quarta colocação.