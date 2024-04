Arsenal toma sufoco do Tottenham após abrir 3x0, mas vence e mantém a ponta

O destaque do jogo foi Kai Havertz, que deu passe para o gol de Saka e também marcou o dele.

Lances importantes

0x1 - Gol do Arsenal. Após cobrança de escanteio de Saka, Hojbjerg, do Tottenham, desviou a bola para a própria rede, aos 18 do primeiro tempo.

0x2 - Gol do Arsenal. Grande lançamento de Havertz para Saka, que correu com a bola, driblou um defensor e bateu no cantinho para marcar o segundo dos Gunners, aos 26.

0x3 - Gol do Arsenal. Em nova jogada de escanteio, mais um gol do time, dessa vez com Havertz, aos 37.

1x3 - Gol do Tottenham. Após um erro de saída de Raya, a bola sobrou para o zagueiro Romero, que mostrou tranquilidade para diminuir o placar aos 19 do segundo tempo.