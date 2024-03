Leclerc elogia dupla com Sainz, mas mostra entusiasmo com chegada de Hamilton na Ferrari

Vice-líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, apenas atrás do tricampeão Max Verstappen, Charles Leclerc vem demonstrando muito entusiasmo com a decisão da Ferrari em colocar Lewis Hamilton como seu companheiro de equipe no próximo ano. O monegasco revelou que a decisão o pegou de surpresa, mas afirmou ter muito o que aprender com o heptacampeão.

"Eu vou aprender com Lewis. Eu tomo isso como um desafio emocionante e como uma oportunidade para demonstrar do que sou capaz, então acho que vai ser ótimo, até porque ele é o piloto mais premiado da história da Fórmula 1", afirmou à Fox Sports Austrália.

Leclerc revelou ainda que era um desejo antigo da Ferrari contar com Hamilton. "Estando dentro da Ferrari, eu sabia há alguns meses que era uma possibilidade que estava na mesa. Ainda assim, foi uma surpresa saber que havia uma chance de que isso acontecesse."

Apesar de toda empolgação com a chegada do piloto da Mercedes, Leclerc exaltou seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, que vem tendo um bom início de temporada, com um terceiro lugar e a vitória no GP da Austrália. Ele não correu na Arábia Saudita por causa de uma apendicite.

"Eu tive uma relação realmente incrível com Carlos. Tivemos anos incríveis juntos, anos difíceis também como uma equipe, porque o desempenho não estava exatamente onde queríamos. Mas trabalhamos muito bem juntos e estamos ansiosos para terminar da melhor maneira possível", disse.

Diferente de Leclerc, que está garantido na Ferrari por um "longo prazo", Sainz ainda não tem um lugar no grid de 2025. Ele vem sendo cotado na Mercedes e na própria Red Bull.

Os pilotos voltam às pistas no final de semana do dia 07 de abril para o Grande Prêmio do Japão, no Circuito de Suzuka.