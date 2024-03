Joia do Palmeiras, Luis Guilherme declara inspiração em Messi: 'É o melhor do mundo'

Considerada uma das principais promessas do Palmeiras, Luis Guilherme revelou quem é a sua maior inspiração no futebol: Lionel Messi. O jovem atacante, que completou 18 anos em fevereiro e tem sido alvo constante de sondagens de diversos clubes europeus, afirmou, em entrevista ao jornal espanhol AS, que considera o astro argentino o melhor jogador do mundo.

"Messi é o jogador que mais me agrada e aquele que sempre sigo. Para mim, ele é o melhor do mundo", respondeu ao ser questionado sobre quem mais admirava no esporte. Em relação aos seus companheiros de equipe, o atleta elegeu Dudu e Raphael Veiga como espelhos. "Tento observá-los e aprender com eles todos os dias", disse.

Ao periódico espanhol, Luis Guilherme também falou sobre sua amizade com Endrick, com quem convive no Palmeiras desde as categorias de base do time alviverde. Junto com o futuro jogador do Real Madrid, o atacante conquistou diversos títulos, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023), Copa do Brasil Sub-17 (2022) e Campeonato Brasileiro Sub-17 (2023). Integrado ao profissional, ele também foi campeão brasileiro em 2023.

"O Endrick é um grande amigo que passou muitos anos nas categorias de base. Fomos companheiros no campo e na vida. Isso é para sempre. Ascendemos quase juntos e é uma grande alegria poder jogar ao seu lado. Poder ver tudo o que ele está conseguindo no futebol é impressionante", afirmou.

Luis Guilherme também foi perguntado sobre uma possível transferência para clubes do futebol europeu como Manchester United, Real Madrid, Liverpool e Chelsea ainda neste ano. O jogador, porém, foi cauteloso e afirmou que segue focado no Palmeiras. "Estou muito tranquilo com isso e trato de pensar no meu momento, no Palmeiras. Eu já vi algumas coisas nos meios de comunicação, mas deixei essas situações nas mãos de meus gestores, Nick Arcuri, do Un1que Football", revelou.

Ele afirmou que costuma acompanhar os campeonatos do continente em razão da qualidade técnica. "Todas as principais ligas da Europa têm um nível muito alto. Espanha, Itália, Alemanha, França, Inglaterra. Elas têm equipamentos de grande qualidade. Gosto de observá-las, cada um tem seu próprio estilo e isso é bom. Assim como na América do Sul, há uma semelhança entre os estilos de jogo dos países, mas ao mesmo tempo cada um tem suas próprias características".

Questionado sobre uma eventual convocação para a seleção brasileira principal, comandada por Dorival Júnior, o atacante respondeu que ela será consequência de boas atuações na equipe alviverde. "Preciso fazer o melhor possível no Palmeiras para que, depois, a seleção brasileira seja uma consequência. Sou jovem e tenho muitas coisas a melhorar, mas a seleção é sempre um sonho e uma meta para todo atleta", afirmou.