Alcaraz perde de Dimitrov e cai nas quartas de final em Miami

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, o espanhol Carlos Alcaraz não conseguiu manter o embalo na quadra dura. Nesta quinta-feira, o número dois do mundo se despediu do Masters de Miami na fase de quartas de final ao sofrer dura derrota para o búlgaro Grigor Dimitrov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h32min de duelo.

Alcaraz vinha de nove vitórias consecutivas, entre as que faturou em Indian Wells e agora em Miami, ambas as competições disputadas nos Estados Unidos. O triunfo em Indian Wells marcara seu retorno às quadras após se lesionar logo na estreia no Rio Open, em fevereiro, no Brasil.

O campeão do Masters de Miami em 2022 agora vai se concentrar na preparação para a gira de saibro na Europa, que terá três torneios de nível Masters 1000 até Roland Garros, o ponto alto da temporada da terra batida, em Paris.

Já Dimitrov, atual número 12 do mundo, se garantiu na semifinal, quando terá pela frente o alemão Alexander Zverev, quinto colocado do ranking mundial. Mais cedo, o tenista da Alemanha espantara a zebra ao superar o surpreendente húngaro Fabian Marozsan por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h39min.

A outra semifinal da chave masculina terá o russo Daniil Medvedev, quarto do ranking, contra o italiano Jannik Sinner, terceiro do mundo e campeão do Aberto da Austrália, no início do ano.

FEMININO

A outra chave de simples do torneio terá a casaque Elena Rybakina na final. Ela levou a melhor na primeira semifinal do dia, superando a experiente belarusssa Victoria Azarenka por 2 a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 7/6 (7/2). Sua adversária vai sair do confronto entre a americana Danielle Collins e a russa Ekaterina Alexandrova, que ainda se enfrentam nesta quinta.