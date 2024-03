Conheça o 'Messi do Xadrez', argentino de 10 anos que ganhou do melhor jogador do mundo

O argentino Faustino Oro tem apenas 10 anos e já surpreendeu o mundo ao vencer uma partida de xadrez contra o norueguês Magnus Carlsen, número 1 do mundo na modalidade e que já conquistou 17 títulos mundiais. O jogo ocorreu durante o Bullet Brawl 2024, competição que reuniu 156 jogadores do mundo todo.

Oro venceu o norueguês com inteligência e rapidez,e bastaram apenas 48 movimentos para determinar a vitória do argentino. A conquista foi destacada pela imprensa da Argentina, que lembrou que o apelido de "Messi do xadrez" não foi dado ao menino à toa.

Apesar da vitória, Oro não conseguiu figurar no top-10. Contudo, o bom desempenho e o triunfo sob o número 1 do mundo lhe garantiram a 21ª colocação. O primeiro lugar foi do mestre de xadrez dos Estados Unidos Hikaru Nakamura.

Essa não é a primeira vez que Faustino Oro se destaca com um feito incrível. O menino já havia impressionado os mestres do xadrez ao vencer três partidas e empatar duas no Quick Play Worlds de 2023, e também é o jogador mais jovem a alcançar 2.300 pontos no Rating Fide, que classifica atletas da modalidade.

O treinador de Oro, Jorge Rosito, explicou ao portal argentino Perfil que a história da criança no xadrez começou em 2020, na pandemia, por meio de tutoriais no YouTube. "O pai mostrou a ele o tabuleiro e depois, com os vídeos, ele ficou entusiasmado com o xadrez", afirmou Rosito, que revelou também que o jogador favorito do "Messi do xadrez" é exatamente o número 1 do mundo que foi derrotado por ele, Magnus Carlsen.