Jovem bate recorde de velocidade e supera Usain Bolt em teste da NFL

O Scouting Combine, evento em que jovens atletas demonstram habilidades para as equipes da NFL antes do draft, tem um novo recorde de velocidade. O wide receiver Xavier Worthy, de apenas 20 anos, fez tempo menor que a marca estabelecida em 2017 e superou até mesmo o medalhista olímpico e mundial no atletismo Usain Bolt.

Worthy correu 40 jardas (36,5 metros) em apenas 4,21 segundos. O recorde até então era de John Ross, também wide receiver, com 4,22 segundos, aos 21 anos. Além do novo recorde, Worthy já tem no currículo uma série de marcas superadas quando jogava no college (categoria universitária do futebol americano).

Em 2019, Usain Bolt fez o teste igual ao do Scounting Combine e correu 40 jardas nos mesmos 4,22 segundos de Worthy. A corrida de Bolt, entretanto, foi sem a roupa própria como no evento. Ele estava de calça jeans e tênis comuns.