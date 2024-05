Fortaleza x Vasco: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

O Vasco está em crise e em processo de reconstrução. O técnico Ramón Díaz saiu depois da derrota por 4 a 0 para o Criciúma, em pleno São Januário, e agora a condução do time está com o interino Rafael Paiva.

O Vasco deve ter a volta do sistema com três zagueiros, que deu resultado em certo momento no Carioca.

O zagueiro João Victor está suspenso em razão da expulsão no jogo contra o Água Santa, na fase passada.

Payet nem foi para Fortaleza, porque ainda está melhorando condicionamento após lesão no joelho direito — embora tenha atuado no primeiro tempo contra o Criciúma.

No Fortaleza, o centroavante Lucero deve voltar ao time titular.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Mateus Cocão, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.