Palmeiras deixa de usar Morumbis em algumas postagens e incomoda São Paulo

O UOL apurou que o São Paulo ficou incomodado com a atitude do rival. O assunto rondou a área de imprensa na noite após o clássico e também foi assunto nos corredores do MorumBIS no dia seguinte.

Pessoas dentro do Tricolor afirmam que existe um acordo de cavalheiros entre os clubes para uso dos naming rights em postagens. O São Paulo, por sua vez, utiliza Allianz Parque em todos os materiais de imprensa ou postagens.

SPFC Play#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/n98KDUSDmW ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2023

Pessoas do Verdão mostraram desconhecer tal acordo ao serem questionadas pela reportagem. O UOL falou com outros dois clubes paulistas que também não confirmaram o acordo de cavalheiros, mas afirmaram utilizar todos os naming rights por 'bom senso'

Desde o anúncio, o São Paulo monitora a utilização do naming rights MorumBis na imprensa e redes sociais. O clube viu como boa a aceitação, mas já naquela época tinha se preparado para cobrar quem não fizesse uso.

O Verdão, por sua vez, afirma que os conteúdos produzidos para o Choque-Rei por eles usaram tanto Morumbi quanto Morumbis. Em algumas publicações do X — antigo Twitter — o Palmeiras usou Morumbis, mas a grande maioria dos materiais são usando Morumbi.