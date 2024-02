Neymar, CR7 e Scarpa: veja jogadores que sofreram golpes como Dudu

Dudu, do Palmeiras, foi vítima de um golpe e teve prejuízo de R$ 18 milhões. Ele acusa funcionários de um banco, de um cartório em São Paulo e do ex-assessor e o ex-assessor e padrinho de seu casamento, Thiago Soubhia Donda, pelo envolvimento na fraude. Dudu não foi o primeiro jogador a sofrer golpes milionários. Relembre outros atletas que também passaram por situações semelhantes.

Gustavo Scarpa e Mayke

A dupla também foi vítima quando estava no Palmeiras. Scarpa, hoje no Atlético-MG, e Mayke, ainda no clube paulista, acusam o ex-companheiro Willian Bigode, hoje no Santos, de ter os envolvido num suposto golpe financeiro. Os dois atletas alegam terem sofrido prejuízo de R$ 10 milhões, no total, ao investirem em criptomoedas por sugestão de Bigode. O processo movido pela dupla aponta que partiu de Willian Bigode e de sua sócia Camila Moreira de Biasi a sugestão de investimentos na XLand, que ofereceria uma rentabilidade de 2% a 5% sobre o valor investido, valor irreal para a realidade do mercado.

Neymar

Ainda quando estava no Paris Saint-Germain, Neymar foi vítima de um roubo de cerca de R$ 200 mil. Uma das contas bancárias do atleta foi invadida. O prejuízo foi ressarcido, mas pode ser considerado "pequeno", já que, na época, o salário mensal do jogador era US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24 milhões).