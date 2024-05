Botafogo empata com Fortaleza e vê liderança do Brasileirão mais distante

Pensando no Brasileirão, mas de olho em jogos por competições continentais no meio de semana, Fortaleza e Botafogo empataram por 1 a 1, neste domingo (12), pela sexta rodada do Brasileirão.

O Fortaleza abriu o placar com Pochettino, enquanto Danilo Barbosa fez o gol de empate do Botafogo.

O Botafogo chegou aos 10 pontos e ainda segue no G4 do Brasileirão. Já o Fortaleza agora tem sete pontos, ficando na região do meio da tabela.