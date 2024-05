Cruzeiro faz na reta final, vence Atlético-GO fora de casa e embala

A Raposa embala com a terceira vitória seguida (duas no Brasileiro e uma na Sul-Americana) e já briga na parte de cima da tabela. Agora, soma 10 pontos, na quinta colocação.

Classificação e jogos Brasileirão

O time de Jair Ventura ainda não venceu no Brasileiro: segue no Z4, em 18º, com 1 ponto conquistado.

Tanto o Dragão quanto o Cruzeiro estão com um jogo atrasado. Os times tiveram seus jogos da 5ª rodada, contra Juventude e Internacional, respectivamente, adiados devido às inundações no Rio Grande do Sul.

Como foi o jogo

O Atlético Goianiense teve chances claras de marcar no primeiro tempo, mas o ataque ficou devendo na pontaria. Pelo menos duas finalizações do Dragão foram muito longe do alvo. O rubro-negro também errou muitos passes.

O Cruzeiro chegou menos vezes ao gol atleticano, mas não jogou totalmente recuado. Ambas as equipes jogaram buscando os 3 pontos.