Seleção olímpica vence jogo-treino com Endrick e John Kennedy de titulares

A seleção brasileira realizou neste domingo (14) o último teste antes da disputa do Pré-Olímpico, competição que dá vaga para a Olimpíada de Paris-2024. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes derrotou o Boavista-RJ, por 2 a 1, de virada, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. O jogo indicou o time titular que estreia diante da Bolívia, no dia 23 de janeiro (terça-feira), às 17h (horário de Brasília), no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

O técnico Ramon Menezes testou dois times diferentes em cada tempo da partida. No primeiro tempo foram a campo os jogadores que devem iniciar o duelo diante da Bolívia: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick. A primeira etapa terminou empatada sem gols.

Para o segundo tempo, o treinador trocou quase todos os atletas, menos o zagueiro Arthur Chaves. Entraram: Kaique, Marlon Gomes, Luan Patrick e Rikelme; Ronald, Alexsander e Gabriel Pirani; Guilherme Biro, Gabriel Pec e Giovane. O Boavista também mudou toda a equipe.