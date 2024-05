Com show de Doncic e Irving, Mavs fecham a série contra o Timberwolves e avançam às finais da NBA

? Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 31, 2024





Comandados por Doncic e Irving, Dallas foi dominante. Os Mavs controlaram a partida de ponta a ponta, sem ficar atrás do placar em nenhum momento e abriu 34 pontos de vantagem na metade do terceiro quarto. Doncic e Irving tiveram atuações incríveis e juntos combinaram para 72 pontos. Luka fez 20 pontos apenas no primeiro quarto.

Doncic e Irving foram os cestinhas da partida, com 36 pontos cada. O esloveno ainda marcou um duplo-duplo, com dez rebotes. Kyrie contribuiu com quatro rebotes e cinco assistências. Do lado de Minnesota, Anthony Edwards e Karl Anthony-Towns marcaram 28 pontos cada. Towns fez um duplo-duplo, com 12 rebotes.

Luka Doncic foi eleito o melhor jogador das finais da Conferência Oeste e recebeu o troféu Magic Johnson. Na série, o esloveno teve médias de 32.4 pontos por jogo, 9.6 rebotes e 8.2 assistências.

Campeão do Oeste, o Dallas Mavericks enfrentará nas finais da NBA o Boston Celtics, campeão do Leste. O primeiro jogo entre as franquias está marcado para o dia 6 de junho, às 21h30 (de Brasília), com mando de Boston.