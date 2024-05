Três vitórias seguidas: Fluminense espera transferir boa fase nas Copas para o Brasileirão

No último jogo pelo Brasileirão, o Fluminense acabou derrotado pelo São Paulo no Morumbis. Depois, se recuperou e retomou a confiança: ganho de Cerro Porteño e Alianza Lima, pela Libertadores, e do Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.

O duelo no Maracanã é um confronto direto da parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Juventude também tem cinco pontos, mas em apenas quatro jogos. O time gaúcho amargou dois jogos adiados na tabela em função da tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul.