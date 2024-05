Auxiliar do Cruzeiro destaca consistência defensiva na classificação pela Copa Sul-Americana

Com o triunfo sobre o Universidad Católica, o Cruzeiro ganha vaga direta para as oitavas de final da competição. A equipe equatoriana, classificada em segundo lugar, terá de enfrentar um dos terceiros colocados da Libertadores para avançar.

O auxiliar de Seabra também se mostrou aliviado com a classificação:

"A questão de classificar em primeiro é importantíssimo, são duas datas a menos pra gente se preparar. Vamos ter muitos jogos pela frente e sabemos que vai ser desgastante.", disse Moisés.

O Cruzeiro só volta a campo pela Sul-Americana em agosto. A próxima partida da equipe é válida pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no domingo (2), no Estádio do Morumbis.