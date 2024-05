Dortmund divulga relacionados para final da Champions League contra o Real Madrid

O Borussia Dortmund divulgou os 23 relacionados para a partida diante do Real Madrid, válida pela grande final da Champions League. O jogo ocorrerá neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley.

Nomes que se destacaram na campanha do Dortmund nesta edição da Champions estão confirmados na lista, como Hummels, Sabitzer, Sancho Fullkrug e Adeyeme. O ídolo Marco Reus, que deixará o clube após 12 anos, também foi relacionado.

Em imagens divulgas pela manhã desta sexta-feira, foi possível ver os jogadores do clube alemão embarcando para Londres, na Inglaterra, local que ocorrerá a final. Os atletas viajarão em um avião personalizado com a logo do Borussia Dortmund.