Neymar desabafa nas redes sociais: 'Ainda acredito num futuro sem fake news'

Neymar publicou, nesta segunda-feira, um desabafo nas redes sociais. Após uma página no Instagram compartilhar um texto sobre qual teria sido a real causa para a saída do atacante do Paris Saint-Germain, o brasileiro tratou de negar a informação.

"Passa noite, passa dia e as coisas não mudam... Existem contas (como essa) que não estão no dia a dia do jogador, não sabem o que realmente acontece mas eles postam como se fosse o cara. Cada dia mais o ser humano se perde por hype. Ainda acredito num futuro sem fake news", publicou Neymar.

O jogador brasileiro sofreu uma grave lesão na última semana durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Neymar teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.