Bayer Leverkusen marca no último minuto e mantém invencibilidade no Alemão

Tudo estava pronto para o Stuttgart acabar com a série invicta do Bayer Leverkusen, mas o fim do tabu não aconteceu nesse sábado, no Campeonato Alemão. Na Leverkusen Arena, depois de levar dois gols no começo do segundo tempo, o time do técnico espanhol Xabi Alonso arrancou um empate por 2 a 2 com no último lance, aos 51 minutos.

Na prática o jogo não ia mudar em nada a vida do time de Leverkusen, que já havia conquistado o título do Alemão de forma antecipada. Mas, com o empate nos descontos, o time rubro-negro manteve o sonho da busca inédita na história do país: terminar o campeonato invicto.

Graças a um gol de Andrich, o Bayer chegou aos 81 pontos (25 vitórias e 6 empates) e tem apenas mais três rodadas para selar o campeonato sem perder um jogo sequer.