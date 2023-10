Felipe Neto detalha situação do Botafogo antes da SAF: 'Não tinha dinheiro para bola'

Além de torcedor, Felipe Neto também chegou a investir e patrocinar o clube, entre 2018 e 2019, com as suas marcas "Neto's" - extinta rede de fast-food de coxinha - e "Vigia de Preço". No período, o Botafogo conquistou o Campeonato Carioca, em decisão com o Vasco em 2019. No entanto, foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro - já sem o investimento do influenciador.

"O Botafogo não tinha mais a mínima condição de existir. Se não fosse a SAF, ia cair e sumir. O Botafogo deu sorte porque quem comprou foi o Textor. Não é (só) uma 'empresa', é uma mistura de empresa com apaixonado", continuou. Em 2022, Textor adquiriu 90% das ações do clube carioca. Em sua holding, também conta com o domínio sobre o Crystal Palace, da Inglaterra, e Lyon, da França.