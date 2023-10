Criciúma vence Vitória e embola a disputa pelo acesso na Série B

Ainda sonhando com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma conquistou um importante resultado na noite deste domingo, pela 31.ª rodada. Os catarinenses fizeram 1 a 0 sobre o Vitória e colocaram ponto final à sequência de duas derrotas seguidas. O gol solitário da partida disputada em Criciúma (SC), no estádio Heriberto Hulse, foi do atacante Eder.

O resultado levou o Criciúma para os 51 pontos, na sétima colocação, e embolou ainda mais a disputa pela zona de classificação à Série A. O Vitória segue na liderança, com 58, quatro a mais do que Juventude e Guarani. O Sport também tem 54 e enfrenta a Ponte Preta na segunda-feira. Atlético Goianiense, com 53, e Novorizontino, com 52, também estão fortes na briga.

A partida começou com o Vitória regendo o ritmo do confronto nos primeiros minutos. Apesar disso, a única chance perigosa veio com Léo Gamalho, aos 11, mas o experiente atacante acabou parando em boa defesa de Gustavo. O Criciúma conseguiu se segurar e equilibrar as ações. Aos 22, Eder abriu o placar para os donos da casa aproveitando cruzamento rasteiro de Hygor.

Os baianos não se intimidaram e quase empataram na sequência, aos 26, mas Rodrigo salvou os carvoeiros após tentativa de Camutanga de aproveitar bate-rebate. O Vitória ensaiou uma pressão nos minutos finais. Aos 39, Osvaldo recebeu de Iury e bateu colocado para fora. Ainda houve espaço para, aos 42, Iury Castilho parar em Gustavo.

O Criciúma voltou do intervalo disposto a ampliar e tentar um triunfo mais tranquilo. Logo a um minuto, Eder aproveitou sobra de bola e chutou forte, parando em Lucas Arcanjo. Rodrigo, aos 19, teve nova chance para ampliar, mas Lucas Arcanjo fez boa defesa na cabeçada. O Vitória quase empatou aos 36. Zé Hugo recebeu em boa posição dentro da área, mas a pancada acabou bloqueada.

O Criciúma volta a campo na sexta-feira (13), quando recebe a Chapecoense, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), às 21h30. O Vitória encara o Guarani no domingo (15), às 18h, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 VITÓRIA

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Rayan e Hélder (Marcelo Hermes); Arilson, Barreto (Rômulo) e Fellipe Mateus; Fabinho (Marquinhos Gabriel), Eder (João Carlos) e Hygor. TÉCNICO: Cláudio Tencati.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas (Giovanni Augusto); Dudu (Gegê), Rodrigo Andrade (Wellington Nem) e Matheuzinho; Osvaldo (Mateus Gonçalves), Léo Gamalho (José Hugo) e UIury Castilho. TÉCNICO: Léo Condé.

GOL - Eder, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arilson (Criciúma); José Hugo e Dudu (Vitória).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira-RN.

RENDA - Não disponível

PÚBLICO - 8.424 torcedores

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).