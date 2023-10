Jhon Arias, Richard Ríos e James Rodríguez são convocados para a seleção colombiana

A lista de convocados da seleção colombiana para a disputa de mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi divulgada nesta quinta-feira pelo técnico Néstor Lorenzo, com três nomes que atuam no futebol brasileiro. O treinador chamou o volante Richard Ríos, do Palmeiras, e os meias James Rodríguez, do São Paulo, e Jhon Arias, do Fluminense, que irão se apresentar após a 26ª rodada do Brasileirão, no final de semana.

A Data Fifa começa segunda-feira (9) e a Colômbia vai a campo nos dias 12 e 17, em duelos com Uruguai e Equador, respectivamente. A equipe comandada por Néstor Lorenzo está em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com quatro pontos, atrás apenas do líder Brasil e da vice-líder Argentina, ambos com seis pontos.

Entre os três convocados que atuam no futebol brasileiro, Arias e James terão o calendário mais apertado, pois seus clubes voltam da pausa em 18 de outubro, para a 26ª rodada do campeonato nacional, um dia depois da partida dos colombianos contra os equatorianos. Na data em questão, o Fluminense receberá o Corinthians no Maracanã, enquanto o São Paulo irá visitar o Goiás no Estádio da Serrinha. Já o Palmeiras de Richard Ríos retorna da Data Fifa só no dia 19, quando vai a campo no Allianz Parque para enfrentar o Atlético-MG.