Bambam propõe desafio inusitado de R$ 1 milhão para Popó: 'Minha mão te derruba'

Ao que tudo indica, Kleber Bambam está com dificuldade de aceitar a dura derrota para Acelino Popó, em sua estreia no boxe. Em fevereiro, em São Paulo, na luta principal do Fight Music Show 4, o influenciador resolveu se testar no ringue contra o ex-campeão da modalidade e sucumbiu em 36 segundos. Incomodado com o revés, o empresário visa dar o troco no carrasco, mas não em um combate.

Nos stories do Instagram, Bambam ignorou o que ocorreu na luta e garantiu ter poder suficiente para nocautear Popó. Vale pontuar que, no ringue, o empresário não conseguiu acertar um soco no veterano. Disposto a provar a força dos seus punhos, o influenciador propôs um desafio para o ex-campeão de boxe, no qual ele ficaria parado, sem atacar, mas poderia se defender para diminuir o impacto do golpe. E, para convencer o algoz a topar a 'brincadeira', Kleber ofereceu uma quantia considerável e do próprio bolso.

"Popó, você ficou todo assustado com a minha mão, o tempo todo correndo, não quis dar tempo porque sabe que se tocasse uma mão, você ia cair. Sei que uma mão minha te derruba. Se você quiser fazer um teste, a gente coloca um milhão. Eu dou os dois primeiros cruzados na sua cabeça e você defendendo. Se você conseguir ficar acordado, aí você dá em mim. Aposto um milhão com você. Você fica parado, dou duas mãozadas em você e você bloqueando. Pode ser até com luvas de 16 onças que derrubo você", declarou o empresário.