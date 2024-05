Briga em jogo da 4ª divisão do Campeonato Alemão deixa 155 policiais feridos

A confusão aconteceu no sábado, no estádio do Dínamo, em jogo que era um confronto direto de olho no acesso à terceira divisão. Os dois clubes vêm sofrendo quedas sucessivas no Campeonato Alemão nos últimos anos. O Cottbus esteve no topo mais recentemente, disputando a primeira divisão entre 2000-2003 e 2006-2009.

A polícia informou que torcedores do Dínamo iniciaram a confusão lançando fogos de artifício e sinalizadores em direção à torcida rival, na arquibancada. Também queimaram cachecóis com o escudo rival. A arbitragem precisou paralisar a partida por cerca de 15 minutos. Ambas as torcidas têm fama de contarem com membros de ideologia política da direita radical.

A confusão se prolongou para o fim da partida. A polícia tentou intervir ao criar uma barreira separando os dois grupos. E, para tanto, usou gás lacrimogêneo, o que acabou se voltando contra os próprios agentes oficiais. Na sequência, torcedores arremessaram garrafas e pedras nos policiais, que responderam com mangueiras de água.

O Cottbus venceu a partida por 2 a 0, encerrando as chances de acesso do Dínamo. Ao mesmo tempo, se manteve na briga para voltar à terceira divisão.

A confusão gerou reprovação geral por parte de autoridades alemãs. "Eu condeno absolutamente [o que aconteceu]", afirmou a senadora Iris Spranger, nesta segunda-feira. "O clube [Dínamo] precisa nos dizer agora o que vai fazer com os seus torcedores. Gastamos dinheiro dos contribuintes para pagar mil policiais para garantir a segurança da partida."

A ministra do Interior da Alemanha também criticou o episódio. "Tanta violência destrói o esporte", afirmou Nancy Faeser.