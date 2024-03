Ex-seleção holandesa condenado por tráfico de cocaína é preso em Dubai

"Os Países Baixos vão pedir a extradição" de Quincy Promes, confirmaram os promotores em comunicado.

O atacante, que defende o Spartak de Moscou, foi condenado em 14 de fevereiro a seis anos de prisão por um tribunal neerlandês por ter contrabandeado mais de uma tonelada de cocaína aos Países Baixos.

Temendo ser detido pela polícia neerlandesa, o jogador, que vestiu o uniforme da 'Laranja Mecânica' em 50 ocasiões, não se apresentou ao tribunal em seu país para ouvir a sentença e a Rússia não o extraditou.

A emissora pública NOS, citando a imprensa russa, informou que Promes foi detido no aeroporto de Dubai em 1º de março por ter se evadido do local de um acidente de trânsito.

Promes estava em Dubai realizando a pré-temporada com seu clube. Os outros integrantes do Spartak retornaram a Moscou, mas o atacante teve que permanecer nos Emirados Árabes Unidos, detalhou a NOS. Naquele momento, foi decretada sua prisão domiciliar no hotel de luxo onde se hospedava.

Sua condenação em fevereiro foi por desempenhar um "papel crucial" na importação de 1.363 kg de cocaína procedente do Brasil em 2020, através do porto belga de Antuérpia, para os Países Baixos, com ajuda de um cúmplice.