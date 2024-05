Só falta um! Veja os 15 times já classificados às oitavas da Libertadores e os potes para o sorteio

Os segundos colocados dos grupos ficam, portanto, no Pote 2 do sorteio. Isso acontece com Colo-Colo, Talleres, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional-URU.

O único grupo que ainda aguarda definição é o Grupo B. O The Strongest já está com passaporte carimbado às oitavas de final, porém pode perder a liderança, visto que o Grêmio (2 jogos a menos) e o Huachipato (1 jogo a menos) podem se classificar e tomar a primeira colocação. As rodadas estão atrasadas devido às enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, inviabilizando a equipe gaúcha de atuar pela competição.