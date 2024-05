Brasileiro torna skate ideologia e tenta ações com Rayssa Leal e Tony Hawk

Faz total sentido fazermos essa integração. A Rayssa é um ídolo e vamos fazer esse intercâmbio. Isso vai ser transformador porque o meu evento é voltado para as novas possibilidades. É como se um menino que estivesse jogando bola no Nordeste tivesse a possibilidade de dar um rolê com o Cristiano Ronaldo. Davison Fortunato, ao UOL

O Skate Jam Suzano, por sua vez, dá ao vencedor a oportunidade de competir no Tampa AM, uma das maiores competições de skate street do mundo.

Além de Rayssa Leal, Davison Fortunato tem amizade com Tony Hawk, um dos maiores skatistas da história. Uma das ideias do brasileiro é tentar trazer uma ação do projeto do americano para o Brasil.

Ele ensina bastante. É um cara que gosta muito de fazer coisas para ajudar o próximo. Ele também tem um projeto, então o próximo passo é a gente conectar e tentar fazer algo do projeto dele no Brasil.

Skate como ideologia

O skate se tornou mais do que um esporte para Davison. Para ele, a modalidade vai muito além das manobras executadas pelos atletas e das notas dadas pelos juízes, ainda que a parte competitiva importe.